ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUIsparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belirlendi.

09.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belirlendi. Kazada, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ile birlikte teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ve Tunahan Dağlı (24), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ile Astsubay Çavuş Talha Nergis'in şehit olduğu kaydedildi.

Helikopter kazası sonrası Isparta Şehir Hastanesi'nde 2 personelin tedavisi ise sürüyor. Güvenli iniş sonrası helikopterden çıkıp kırıma uğrayan helikoptere müdahale etmeyen çalışan 2 personelin olayın şokunu yaşadığı öğrenildi. Sağlık durumları iyi olan personeli, Isparta Valisi Abdullah Erin ziyaret etti. Erin, daha sonra hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Diğer yandan şehit Hüseyin İpek'in 2 yıllık eşi Bahar İpek hastanede uzun süre gözyaşı döktü. Isparta'da kent genelindeki camilerde şehitler için sela okundu.

Kaynak: DHA

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