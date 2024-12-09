Isparta\'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (5)

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BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.