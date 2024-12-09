Isparta\'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (7)

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ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI, TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşine yetkililer tarafından verildi. Şehit İpek'in evine Türk bayrağı asıldı. Bir binanın 7'nci katında oturan İpek'in dairesinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokağa ise taziye çadırı kuruldu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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