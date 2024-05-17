Isparta\'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. yakalandı.
Hükümlü A.Ş, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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