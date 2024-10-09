Isparta\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da hakkında "adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "adam öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.
A.K, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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