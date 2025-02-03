Isparta\'da İşçi Taşıyan Minibüste Yangın Çıktı

ISPARTA'da işçi taşıyan minibüste elektronik aksamdan kaynaklı çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yangın dün saat 17.30 sıralarında Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Keçiborlu-Saracık güzergahında işçi taşıyan Gülistan Nur Çelik'in kullandığı 32 ADU 409 plakalı minibüste yangın çıktı. Elektronik aksamından kaynaklı yangında, sürücü 15 yolcuyu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye alevi söndürdü.
Haber-KameraAli ÇEVİKBAŞISPARTA,
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