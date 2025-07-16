Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
G.Ç'nin kullandığı 32 ABS 403 plakalı otomobil, Karacahisar köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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