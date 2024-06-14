Isparta'da Lavanta Bahçeleri Erken Açtı

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Isparta'da aşırı sıcaklardan dolayı lavantalar erken açtı

Mor renge bürünen bahçeler, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Lavanta Kokulu Köy, bayramda misafirlerini bekliyor

ISPARTA - Isparta'nın Kuyucak köyündeki bahçelerdeki lavantalar, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte erken açtı. Mor renge bürünen bahçeler, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü namı diğer Lavanta Kokulu Köyde lavanta tarlalarının geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Son yıllarda tarımla bütünleşen kırsal turizm faaliyetleriyle birlikte tarlalar fotoğraf stüdyolarına dönüşmüş durumda.

Lavantanın başkenti olarak adlandırılan Kuyucak köyünde lavanta sezonu başladı. Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği doğal fotoğraf stüdyoları, bu yıl da hazırlıklarını tamamladı ve misafirlerini bekliyor.

Kuyucak Köyü Muhtarı İsmail Tezcan, lavanta kokulu köyün misafirleri karşılamaya hazır olduğunu belirterek özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi lavanta bahçelerine davet etti.

Lavanta bahçelerindeki yeni sezonun ilk misafirleri, doğal lavanta stüdyolarında bol bol fotoğraf çekiyor ve zaman geçiriyorlar. İlk defa böyle bir güzellik içinde olduklarını belirten misafirler, gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini ifade ettiler.