Isparta'da Midibüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Midibüs Devrildi: 15 Yaralı

Isparta\'da Midibüs Devrildi: 15 Yaralı

Isparta'da bir midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

02.05.2025 17:40
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Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 32 K 0342 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15.00 sularında meydana geldiğini söyledi.

Midibüsün Isparta ile Keçiborlu arasında yolcu taşımacılığı yaptığını belirten Erin, "Bugün biraz yağış vardı, yol da kaygan. Bundan kaynaklı olduğunu değerlendirdiğimiz, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası midibüs karşı şeride geçmiş. Kazada midibüste olan 15 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Hızlı bir şekilde tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Yarım saat içerisinde kazadan dolayı kapanan yol trafiğe açıldı." diye konuştu.

Yaralıların Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiğini bildiren Erin, "Biraz önce Şehir Hastanesindeki yaralı vatandaşlarımızı şimdi de üniversite hastanemizdeki kazazedeleri ziyaret ettik. Yaralıların sağlık durumu çok şükür iyi, müdahaleleri yapılıyor. Tedavi altındalar. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tekrar etmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O mevki biraz trafik kazaları açısından da kritik ve daha önce kazaların yaşandığı bir mevki. Vatandaşlarımız da bize bu durumu ilettiler. İnşallah ilgili kurumlarla birlikte bu güzergahı tekrar bir masaya yatıracak, alınması gereken önlemlerin hepsini alacağız. Bir daha kaza yaşanmasını istemiyoruz, hiçbir yerde olmasını istemiyoruz. Orada yol şartlarından ve başka sebeplerden kazalara sebebiyet veren bir durum varsa ortadan kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Midibüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika

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