Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütülüyor.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Orman Yangını - Son Dakika
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