YANGIN KONTROL ALTINDA
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde saat 11.25'te başlayan orman yangını 6 saatlik söndürme çalışması sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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