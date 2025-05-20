Isparta\'da Oyuncak Deposunda Yangın

Isparta'da bir oyuncak deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Gülpetek Sanayi Sitesi 3347 Sokak'taki bir oyuncak deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangında depoda hasar oluştu.