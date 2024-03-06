Isparta'da ray hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da ray hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta\'da ray hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.D ve F.D isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, raylardan çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

06.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:18
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Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri Y.D ve F.D'yi raylardan çaldıkları gergi kıskacını, 57 vida ve 13 bağlantı aparatını hurdacıya satmak istedikleri sırada yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta'da ray hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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