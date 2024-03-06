Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri Y.D ve F.D'yi raylardan çaldıkları gergi kıskacını, 57 vida ve 13 bağlantı aparatını hurdacıya satmak istedikleri sırada yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da ray hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ve iş konseyi üyeleri, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ticaret hacminin artması ve yatırım fırsatlarının genişlemesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladılar.
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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