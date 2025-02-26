Isparta'nın Sütçüler ilçesinde üzerine tomruk düşen bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.
İbişler köyündeki ormanlık alanda yükleme yapılan kamyonun kayması sonucu üzerindeki tomruk, bölgede çalışan H.A. ve M.Y'nin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen yaralılardan H.A. kurtarılamadı.
Tedavi altındaki M.Y'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Tomruk Düşmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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