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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Şüphelinin üst aramasında 50 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan zanlı, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlamasıyla tutuklandı.

Isparta\'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
03.01.2024 - 16:40,
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce şüphelinin üst aramasında 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Isparta, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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