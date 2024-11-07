Isparta'da Yangın: 1 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Yangın: 1 Yaralı

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Isparta'da bir evde soba yakılırken çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

07.11.2024 01:20
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ISPARTA'da tek katlı evde soba yakılmak istenirken yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın saat 22.00 sıralarında Dere Mahallesi 2613 sokakta bulunan tek katlı evde çıktı. Ahmet Cirimin ile yeğeni Fatih Küçüköten'in yaşadığı evde soba yakılmak istenirken, yangın çıktı. Dayı ve yeğeninin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangına ilk müdahale sırasında elinden yaralanan Fatih Küçüköten'e olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansta ilk tedavisi yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Isparta\'da Yangın: 1 Yaralı
Kaynak: DHA

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