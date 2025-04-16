Isparta'da Zirai Don Felaketi - Son Dakika
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Isparta'da Zirai Don Felaketi

Isparta'da zirai don nedeniyle tarımda 15 milyar TL zarar oluştu, çiftçilere destek talep edildi.

16.04.2025 20:49
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Isparta'da zirai donun bilançosu ağır oldu

Zirai don nedeniyle elma, kiraz, kayısı ve gül üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı bildirildi

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk:

-"Çiftçimizin emeği boşa gitti, rakamsal tahmini kayıp 15 milyar lira"

ISPARTA - Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don nedeniyle elma, kiraz, kayısı ve gül üretiminde ciddi kayıplar yaşandığını belirterek, zararın yaklaşık 15 milyar TL olduğunu açıkladı. Başkan Selçuk, Isparta'nın doğal afet kapsamına alınmasını ve çiftçilere acilen nakti destek sağlanmasını istedi.

Eğirdir İlçe Tarım Müdürü Yahya Enes Ünsal, don olayının ardından 15 ziraat mühendisini göreve çağırarak 29 köy ve 1 kasabada zarar tespit çalışmalarını başlattı. Dört ekibe ayrılan teknik personel, elma, gül ve diğer meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Ünsal, "Bizler her şartta çiftçimizin her zaman yanındayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadayız" dedi.

Gül bahçelerinde yüzde 50'ye varan zarar

Sorkuncak Köyü'ndeki bir gül bahçesinde yapılan teknik incelemede, donun özellikle tomurcuklar ve yeni sürgünlerde ciddi zarara neden olduğu belirlendi. İlçe Tarım Müdürü Ünsal, "Bu bahçede yüzde 40-50 oranında zarar var. Çiftçilerimize aminoasit, çinko ve bor takviyesi yapmalarını öneriyoruz. Karamsar değiliz, doğru uygulamalarla zararı en aza indirebiliriz" diye konuştu.

Çiftçiler geceleri nöbet tuttu

Sorkuncak Köyü'nde elma üreticiliği yapan bir çiftçi, gece boyunca saman balyaları yakarak bahçesinde nöbet tuttuğunu anlattı. Köy Muhtarı Muhammet Ali Ertürk ise donun özellikle yüksek ve rüzgarlı alanlarda etkili olduğunu belirterek, "Bazı çukur alanlarda don yaşanmadı. Ancak tepelerde yüzde 40-50 oranında zarar var. İlçe Tarım Müdürümüz sağ olsun geldi, bizi bilgilendirdi. Gül sezonuna 1-1.5 ay kaldı, tavsiyelere göre besleme yaparak toparlanmaya çalışacağız" dedi.

Yetkililerden tam destek sözü

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin önümüzdeki günlerde de sahada inceleme ve destek çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Müdür Ünsal, "Zirai donla mücadele çok önemli. Bir gün öncesinden çiftçilerimizi uyardık. Saman balyası yakarak önlem alan bir üreticimizin bahçesinde zarar oluşmadı. Bilinçli üretici olursak ürünümüzü koruyabiliriz" ifadelerini kullandı. Ünsal ayrıca, yapılan teknik incelemelerin raporlanarak valilik ve ilgili bakanlıklara iletileceğini söyledi.

"Bazı üreticilerimizin bu yılki emeği ne yazık ki boşa gitti"

Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don nedeniyle ilimiz tarımında büyük kayıplar yaşadık. Elmada 700 bin ton, kirazda 40 bin ton, kayısıda 70 bin ton kayıp var. Gülde ilk belirlemelere göre yüzde 30 civarında zarar oluştu. Çiftçilerimizin toplam zararı kesin olmayan rakamlarla birlikte yaklaşık 15 milyar TL. Bazı üreticilerimizin bu yılki emeği ne yazık ki boşa gitti. Isparta Ziraat Odası Başkanlığı olarak yetkililerden Isparta'nın doğal afet kapsamına alınmasını, Çiftçilerimizin borçların bir süreliğine ertelenmesini, nakti hibe desteği ve faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ediyoruz. Bütün Çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Zirai Don Felaketi - Son Dakika

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