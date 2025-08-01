İsrail Balistik Füze Saldırısını Önledi

İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından ülkeye doğru ateşlenen bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den ülkeye doğru balistik füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve çok sayıda bölgede alarmların devreye girdiği kaydedildi.

Alarmların protokole uygun olarak devreye girmesinden sonra Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füze saldırısının ardından herhangi bir yaralanma olayı bildirimi almadıklarını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.