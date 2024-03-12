İsrail, Batı Şeria'da saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'de saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen bir Filistinliyi "tasfiye ettiği" belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, polis teşkilatında genellikle Filistinlilerin geleneksel kıyafetleriyle görev yapan Duvdevan timleri ile iç istihbarat servisi ŞABAK (Şin-Bet) mensuplarının Tulkerim'in Kefr Zita'da ortak bir "operasyon" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "operasyonda" Cenin sakinlerinden Muhammed Cabir isimli Filistinlinin tasfiye edildiği kaydedildi.

Filistinlinin, yakın bir zamanda terör eylemi gerçekleştirmek üzere İsrail'e gitmekte olduğu ve üzerinde silah ve patlayıcı madde bulunduğu iddia edildi.