İsrail'de Haredi Askerlik Sorunu Büyüyor

İsrail'in asker sıkıntısı büyürken celp gönderilen 18 bin 195 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi'den sadece 232'sinin orduya katıldığı bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusunda Haredilerin askere alımıyla ilgilenen Avigdor Dickstein, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde son askere alım verilerini paylaştı.

Son olarak 18 bin 915 Ultra-Ortodoks Yahudi'ye askerlik celbi gönderildiğini söyleyen Dickstein, bunların sadece 232'sinin fiilen askere alınabildiğini aktardı.

Dickstein, 1840 kişinin askere çağırma emrine uymadığını, 962'sinin firari ilan edildiğini ve 68'nin de çeşitli nedenlerle askerlikten muaf tutulduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun 2024 ve 2025 yıllarında 4 bin 800 Haredi'yi askere alma hedefi koyduğunu hatırlatan Dickstein, şu ana kadar sadece 1721 Ultra-Ortodoks Yahudi'yi askere alabildiklerini ve bu sayının çok yetersiz olduğunu belirtti.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim'den itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kasım 2024'ten itibaren binlerce Haredi genci askere çağırma kararını onaylamıştı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, başbakana Haredilerin askerlik muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.