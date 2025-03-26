İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto! 10 bin kişi yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto! 10 bin kişi yürüdü

Geniş Video İzle

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun hükümetine karşı 10 bin kişi Batı Kudüs'te protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nün görevden alınması ve hükümetin yargı üzerindeki etkisini artıran adımlarını protesto etti.

26.03.2025 23:18  Güncelleme: 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de yaklaşık 10 bin kişi Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaklaşık 10 bin kişi Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme ile İsrail Meclisi arasındaki Kaplan Caddesi'nden hükümet binası karşısındaki meydana yürüdü.

GÖSTERİCİLERİN HEDEFİ NETANYAHU HÜKÜMETİ

Göstericiler, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını, Gazze'de tutulan İsraillilerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını, 2025 yılı bütçesinin onaylanmasını ve İsrail hükümetinin yargı danışmanı Ghali Behrav Mayara'nın görevden alınma planını protesto etti.

Katılımın yoğun olduğu gösteriye ekonomi ve hukuk alanında önde gelenlerin yanı sıra Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz gibi muhalefetin önemli isimleri de katıldı.

Ulusal Birlik Partisinden milletvekili Yechiel Hilli Tropper, "Hepimiz kendisini veya aile üyelerini Gazze tünellerindeymiş gibi düşünmeliyiz. Bu karşılıklı sorumluluk demektir." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de ülkede yargıç atama yönteminin değiştirilmesi gibi hükümetin yargının üzerindeki etkisini artıran ve yargıyı zayıflatan adımların protesto edildiği belirtildi.

İSTİHBARAT ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI İSRAİL KARIŞTI

İsrail'de Netanyahu hükümetinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı siyasi,toplumsal tepkiyle, Yüksek Mahkeme'nin bu kararı dondurması hükümet-yargı çekişmesini, sokağın ve siyasetin tansiyonunu artırdı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İsrail, siyasi gerilimin gölgesinde 18 Mart'ta da ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "bir aldatmaca" diye tepki çekmişti.


İsrail\'de Netanyahu karşıtı protesto! 10 bin kişi yürüdü
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Ekonomi, İsrail, Güncel, Yargı, Kudüs, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto! 10 bin kişi yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Zalimler için yaşasın Cehennem. 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    netenywhu bana birini hatırlatıyor koltuğa yapışan koltuk sevdalısı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto! 10 bin kişi yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement