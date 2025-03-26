İsrail\'de Netanyahu karşıtı protesto! 10 bin kişi yürüdü

İsrail'de yaklaşık 10 bin kişi Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaklaşık 10 bin kişi Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme ile İsrail Meclisi arasındaki Kaplan Caddesi'nden hükümet binası karşısındaki meydana yürüdü.

GÖSTERİCİLERİN HEDEFİ NETANYAHU HÜKÜMETİ

Göstericiler, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını, Gazze'de tutulan İsraillilerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını, 2025 yılı bütçesinin onaylanmasını ve İsrail hükümetinin yargı danışmanı Ghali Behrav Mayara'nın görevden alınma planını protesto etti.

Katılımın yoğun olduğu gösteriye ekonomi ve hukuk alanında önde gelenlerin yanı sıra Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz gibi muhalefetin önemli isimleri de katıldı.

Ulusal Birlik Partisinden milletvekili Yechiel Hilli Tropper, "Hepimiz kendisini veya aile üyelerini Gazze tünellerindeymiş gibi düşünmeliyiz. Bu karşılıklı sorumluluk demektir." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de ülkede yargıç atama yönteminin değiştirilmesi gibi hükümetin yargının üzerindeki etkisini artıran ve yargıyı zayıflatan adımların protesto edildiği belirtildi.

İSTİHBARAT ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI İSRAİL KARIŞTI

İsrail'de Netanyahu hükümetinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı siyasi,toplumsal tepkiyle, Yüksek Mahkeme'nin bu kararı dondurması hükümet-yargı çekişmesini, sokağın ve siyasetin tansiyonunu artırdı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.