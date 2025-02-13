İsrail'de İki Arap Gözaltına Alındı

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İsrail güçlerinin, İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı bölgede, saldırı hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Times Of Israel'in haberinde, İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin, Arapların yaşadığı Kalansave ve Zemer beldelerinden yaşları 18 ila 21 arasında değişen 2 İsrail vatandaşını, "askerlere ve sivillere saldırı planlama" şüphesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Şüphelilerin 7 Ekim 2023'teki saldırıların ardından Hamas'a destek verdikleri, bir askeri tesise ateş açma, İsrail askerleri ve sivilleri hedef alan araçla ezme ve saldırı düzenleme planları yaptıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınanlardan birinin "molotof kokteyli yapmak için malzeme edindiği ve İsrail askerlerini taşıyan bir otobüse saldırı düzenlemek için patlayıcı yapmaya çalıştığı" iddia edildi.