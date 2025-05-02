İsrail'de Orman Yangınına Müdahale

İsrail'de Batı Kudüs çevresindeki ormanlık alanda tekrar başlayan yangına İsrail itfaiyesi ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiği belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs yakınlarındaki Latrun bölgesinde ormanlık alandan tekrar alevler yükselmeye başladı.

İsrail itfaiyesi ve yangın söndürme uçaklarının alevlere müdahale etmek için harekete geçtiği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, itfaiye ekipleri ve uçakların müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını duyurdu.

İsrail'de 30 Nisan'da Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Batı Kudüs çevresindeki yerleşim bölgelerine kadar ulaşan ve 30 saatten fazla süren yangın, 20 bin dönümün üzerinde alanın kül olmasına neden olmuştu.