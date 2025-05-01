İsrail\'de Orman Yangınları Devam Ediyor

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan yayılan orman yangınlarının 11 noktada devam ettiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 119 itfaiye ekibi ve 10 itfaiye uçağının Kudüs'ün dağlık bölgesinde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Yangının 11 noktada devam ettiği aktarıldı.

Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Cohen, yaklaşık 10 bin kişiyi tahliye ederek barınma hizmeti verdiklerini paylaştı.

Öte yandan Times Of Israel'in haberinde yangının yayılması tehlikesiyle Mevo Horon bölgesinden tahliye edilenlerin 18 saat sonra evlerine dönmelerine izin verildiği belirtildi.

Çok sayıda bölgenin yangınlar sebebiyle tahliye edilmiş halde olduğu hatırlatıldı.

İsrail'de dün çıkan yangınlar hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 12 bin dönüm alanı etkileyen yangınlara müdahale etkisiz kalan İsrailli yetkililer uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.