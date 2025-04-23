İsrail'de Orman Yangınları Nedeniyle Tahliyeler

- İsrail'de orman yangınları: 2 yerleşim yeri tahliye edildi

TEL AVİV - İsrail'in Beyt Şemeş bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasında bulunan 2 yerleşim yeri boşaltıldı, bir karayolu trafiğe kapatıldı.

İsrail'in Beyt Şemeş bölgesinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Mesilat Zion ve Eştaol yerleşim yerleri tahliye edildi. İsrail polisi, 38 numaralı karayolunu Kudüs yönünde trafiğe kapattı. İsrail medyası, çok sayıda sürücünün araçlarını yolda bırakıp bölgeden uzaklaştığını aktardı. İsrail İtfaiye Teşkilatı ise yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

Yaklaşık 50 itfaiye ekibinin görev aldığı yangına 4 itfaiye uçağı ve bir helikopter de havadan destek veriyor.