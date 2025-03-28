İsrail'den Beyrut'a İlk Bombardıman - Son Dakika
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İsrail'den Beyrut'a İlk Bombardıman

İsrail savaş uçakları, ateşkesten sonra Beyrut'a ilk kez hava saldırısı düzenledi, 1 ölü.

28.03.2025 15:19
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İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk defa Beyrut'u bombaladı.

İsrail ordusu duyurduğu tehditlerin ardından, başkent Beyrut'un güneyindeki el- Hades Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Beyrut'un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırı sonucu Hades Mahallesi'ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

İsrail insansız hava araçları (İHA) da savaş uçaklarının bombardımanı öncesinde aynı bölgeyi 3 saldırıyla hedef almıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan'ın başkenti en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a İlk Bombardıman - Son Dakika

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