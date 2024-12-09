İsrail'den Şam'a Hava Saldırıları

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ŞAM, 9 Aralık (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, pazar günü Şam'ın iç ve dış kesimlerinde eski Suriye rejimine ait askeri ve güvenlik noktalarına ve ülkenin güneybatısındaki Kuneytra vilayetindeki hedeflere çok sayıda saldırı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Suriye'nin başkentinde eski ordu karargahı yakınlarındaki güvenlik yerleşkesi, istihbarat büroları ve gümrük binalarını hedef alan hava saldırıları yangınlara ve yoğun dumanlara yol açtı.

Günün erken saatlerinde İsrail jetleri, Şam'ın dış kesimlerinde bir araştırma merkezi yakınlarındaki eski Dördüncü Tümen tarafından kullanılan depolama tesislerine ve Suriye'nin doğusunda Lübnan sınırında bulunan eski bir askeri tesise saldırı düzenlendi.

Şam'daki Mezze Askeri Havalimanı ve Şam'ın batı kırsalındaki Beytima köyüne düzenlenen saldırılar sırasında da güçlü patlamalar duyuldu.

Kuneytra yakınlarındaki eski askeri mevzilere ve Cebel eş-Şeyh bölgesindeki boş gözlem mevzilerine düzenlenen saldırılarda İsrail kara birliklerinin ilerleyerek terk edilmiş mevzileri ele geçirdiği bildirildi.

İsrail birbiri ardına düzenlediği saldırılarla, stratejik öneme sahip kilit noktalardaki kontrollerini sağlamlaştırmayı ve eski Suriye rejimiyle bağlantılı geride kalan askeri altyapıyı etkisiz hale getirerek bu altyapının an itibarıyla kontrolü elinde tutan rejim karşıtı gruplar tarafından kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu saldırılar, Suriyeli rejim karşıtı güçlerin pazar günü erken saatlerde Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimine son vermesinin ardından yaşandı.