İsrail, Şam\'a 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın Sahnaya semtine hava saldırıları gerçekleştirdi.

5 SAVAŞ UÇAĞI EN AZ 9 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Suriye Uçak Gözlemevi'nden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi. Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

DÜRZİLERİ BAHANE ETTİLER

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

"İSRAİL'İN GÜVENLİK MERKEZLERİNE DÜZENLEDİĞİ İKİNCİ SALDIRI"

Suriye İçişleri Bakanlığı da, "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." bilgisini vermişti.