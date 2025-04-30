İsrail, Şam'a 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Şam'a 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi

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İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam yakınlarına 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

30.04.2025 18:22  Güncelleme: 18:53
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın Sahnaya semtine hava saldırıları gerçekleştirdi.

5 SAVAŞ UÇAĞI EN AZ 9 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Suriye Uçak Gözlemevi'nden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi. Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

İsrail, Şam'a 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi

DÜRZİLERİ BAHANE ETTİLER

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

"İSRAİL'İN GÜVENLİK MERKEZLERİNE DÜZENLEDİĞİ İKİNCİ SALDIRI"

Suriye İçişleri Bakanlığı da, "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." bilgisini vermişti.

İsrail, Şam\'a 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Şam'a 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Amado Carrillo:
    sıkıyosa biZe gel itrail 5 5 Yanıtla
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