İsrail'den Şam'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini ve Genelkurmay Başkanlığı karargahını hava saldırılarıyla hedef aldığını doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Şam'a yönelik saldırıların sürdüğü belirtilerek saldırılara ilişkin görüntüler yayınlandı.

İsrail ordusunun kısa bir süre önce Şam'da Genelkurmay binasını ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde "bir askeri noktayı" hedef aldığı belirtilen açıklamada, Suriye'de askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, Şam'da hedef alınan Genelkurmay karargahının Suriye ordusunun Süveyda'ya sevk edildiği bölge olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, "siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Suriye'ye saldırılar düzenlediği ve her türlü senaryoya açık olduğu" kaydedildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.