İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail jetlerinin bugün Şam'da "terörle mücadele operasyonu kapsamında" bir hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Katz, "İsrail'e karşı terör faaliyetlerinin organize edildiği her yerdeyiz... Colani, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarının üzerinde uçtuğunu ve terör hedeflerini vurduğunu görecektir" dedi. Saldırıda, "hedefin Filistinli bir vatandaş olduğunu" söylendi.

Israel Katz, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'nın Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü lideriyken kullandığı Ebu Muhammad el-Colani takma adına atıfta bulunarak, "İsrail'e karşı terör faaliyetlerinin organize edildiği her yerdeyiz... Colani, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarının üzerinde uçtuğunu ve terör hedeflerini vurduğunu görecektir" dedi.

Katz saldırıda neyin hedef alındığını bildirmezken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) de operasyonla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak batı medyasına konuşan iki Suriyeli güvenlik kaynağı, "hedefin Filistinli bir vatandaş olduğunu" söyledi.

İsrail basınının Suriyeli kaynaklara dayanarak yaptığı haberde, İsrail uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerindeki bir binayı vurduğu duyuruldu. Ayrıca İsrail ordu radyosu, jetlerin Şam'daki "İslami Cihad" karargahını hedef aldığını belirtti.