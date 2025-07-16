İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırının canlı yayına yansıyan anlarını "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı.
Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılardan birinin görüntüsünü yayınladı.
Görüntülerde, Suriye televizyonunda haber bülteni sunulurken arka planda Genelkurmay Başkanlığı binasının vurulduğu, spikerin patlama sesinin ardından kendini korumaya çalışarak yayını terk ettiği görüldü.
Katz, söz konusu görüntüleri "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı.
İsrail'in Suriye'ye saldırıları
Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.
İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.
İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.
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