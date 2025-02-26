İsrail'den Şam ve Dera'ya Hava Saldırısı

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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu.

Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.