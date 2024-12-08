İsrail'den Suriye'ye 'Evde Kalın' Uyarısı

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İsrail ordusu, askeri birliklerinin Suriye ile arasındaki tampon bölgeye girmesinin ardından, Suriye'nin güneyindeki köy ve kasabalarda yaşayanlara "evlerinizde kalın" uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "bir sonraki duyuruya kadar evlerinizde kalın" çağrısında bulundu.

Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgelerindeki çatışmaların İsrail ordusunu "harekete geçmeye zorladığını" öne süren Ordu Sözcüsü Avichay, "Güvenliğiniz için evde kalmalı ve başka bir duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Ayrıca ordu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.