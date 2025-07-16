İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırıları

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin hava saldırılarıyla hedef aldığı Suriye'nin Süveyda kentinde çıkan olaylar karşısında uluslararası toplumun sessiz kaldığını ileri sürdü.

Dışişleri Bakanı Saar, basına yaptığı açıklamada, Dürzileri korumak ve İsrail'in çıkarları için Suriye'ye saldırdıklarını iddia etti.

Bakan Saar, ülkesinin düzenlediği saldırılarla Suriye'nin güneyindeki statükoyu korumayı ve oluşabilecek "tehditleri" engellemeyi amaçladığını savundu.

Suriye'deki çıkarlarının "sınırlı ve açık" olduğunu öne süren Saar, saldırıları Süveyda kentindeki Dürzileri korumak amacıyla yürüttükleri iddiasını yineledi.

Süveyda olayları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.