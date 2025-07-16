İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırıları

16.07.2025 21:50
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İsrail ordusu, Şam yönetimi ile yerel gruplar arasındaki ateşkese rağmen Suriye'ye saldırdı.

İsrail ordusu, Süveyda'da Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında anlaşmaya varılmasından sonra, Şam ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları TSİ 18.40'ta Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Gabgab ve Müsbin bölgelerini hedef aldı.

Savaş uçakları, TSİ 19.15'te de Şam'ın banliyösündeki Katana bölgesinde yer alan 100. Alay yerleşkesini vurdu.

İsrail ordusu, TSİ 20.30-20.55 arasında 3 saldırı daha gerçekleştirdi.

Şam Cebel Mazemiyye'de yer alan 4. Tümene ait askeri yerleşkeyi iki ayrı saldırıyla hedef alan İsrail, Katana'ya da yeniden hava saldırıları düzenledi.

İsrail, ayrıca, Süveyda'ya giriş yapan askeri konvoyu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda güvenlik güçlerinden 6 kişi hayatını kaybetti.

??????????????- Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

Daha sonra, güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Süveyda'da dört gün süren ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika

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