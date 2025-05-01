Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye\'yi açık açık tehdit etti

Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail, Suriye'de de rahat durmuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

SURİYE'YE SALDIRI TEHDİDİ

Şam yönetimine karşı kışkırttığı Dürzi toplumunu koruma bahanesiyle ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye saldırı tehdidinde bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Katz, "Suriye'de Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bugün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hazreti Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü. Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DÜRZİ LİDERDEN İSRAİL'E 'BOŞ DURMAMA' ÇAĞRISI

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

ŞAM YÖNETİMİ BÖLGEDE KONTROLÜ SAĞLADI

Bazı Dürzi grupların dün sabah Suriye topraklarına geçişini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirdi.