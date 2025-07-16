Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama

Şam\'ı bombardımana tutan Netanyahu\'dan ilk açıklama
16.07.2025 15:37
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İsrail uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Savunma Bakanlığını hedef alan saldırılar düzenledi. Suriye ordusu Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırıların süreceği belirtilirken, İsrail vatandaşı Dürzilere seslenen Netanyahu "Sınırı geçmeyin. Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin" diyerek yeni saldırı sinyali verdi.

İsrail, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Savunma Bakanlığını hedef alan hava saldırıları düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi. Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

"SINIRI GEÇMEYİN, EVLERİNİZE DÖNÜN"

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz" diye seslendi. Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

KATZ: SURİYE ORDUSU ÇEKİLMEZSE SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama! Dürzilere seslendi
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor

İSRAİL ASKERLERİ, DÜRZİLERİ GERİ GETİRMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Golan Tepeleri'nin İsrail işgali altındaki Mecdel Şems bölgesinden bazı kişilerin Suriye içine doğru ilerlediği bildirildi. İsrail askerlerinin, Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems bölgesinden sınırı geçen kişileri geri getirmeye çalıştığı belirtildi. İsrail ordusunun, durumu gözlemlediği, "savunma ve saldırı için farklı senaryolara karşı hazır beklediği" kaydedildi.

SÜVEYDA OLAYLARI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama - Son Dakika

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