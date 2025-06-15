İsrail ordusunun Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırının, Yemen'deki bir Husi liderine yönelik düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Yemen'deki Husi Hedefe Saldırı - Son Dakika
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