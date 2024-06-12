Hizbullah, İsrail'in kuzeyine büyük füze saldırısı düzenledi
Hizbullah, 7 Ekim'de İsrail'e misilleme olarak kuzeyine en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. Bu saldırı, İsrail'in kuzey bölgesinde büyük bir etki yarattı ve ciddi hasarlara neden oldu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
12.06.2024 22:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'in kuzeyine büyük füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?