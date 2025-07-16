İsrail, Golan Tepeleri'nde Sınır Geçişlerini Engelledi

İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basını, Süveyda'daki olaylar nedeniyle Suriye'deki Dürzilerden bazılarının bu bölgeye geldiğini yazdı

Öte yandan, Golan Tepeleri'nin İsrail işgali altındaki Mecdel Şems bölgesinden bazı kişilerin Suriye içine doğru ilerlediği bildirildi.

İsrail askerlerinin, Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems bölgesinden sınırı geçen kişileri geri getirmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusunun, durumu gözlemlediği, "savunma ve saldırı için farklı senaryolara karşı hazır beklediği" kaydedildi.

Süveyda'daki olaylar

Suriye'nin güney batısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezinde yer aldığı olaylar nedeniyle işgal altındaki Golan Tepeleri'ne bağlı Mecdel Şems bölgesindeki Dürziler de sınır hattında gün boyunca gösteri yaptı.

İsrail askerlerinin sınır çitlerini kapatarak bölgeye zırhlı araçlar takviye ettiği buna karşın bir grubun sınır hattını aşarak Suriye içine doğru ilerlediği görüntülere yansıdı.

Aynı şekilde, Golan Tepeleri'nde İsrail işgali altındaki Mecdel Şems bölgesinden dün bir grup Dürzi, Suriye içine doğru ilerlemiş ancak akşam saatlerinde geri dönmüştü.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.