İsrail, Hama'daki Askeri Noktaya Saldırdı

İsrail, Suriye'nin orta kesimlerindeki Hama ilinde askeri noktaya saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Hama'daki 66. Hava Savunma Taburu'na saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda mühimmat depolarının hedef alınmasıyla art arda patlamalar yaşanırken, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Saldırıyla ilgili Suriye yönetimi ve İsrail'den henüz resmi açıklama yapılmadı.