İsrail Hermon Dağı'nı Ele Geçirdi

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(ANKARA) – Suriye ordusunun çekilmesinin ardından, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede bulunan Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılarak yönetimi bırakması ve Suriye ordusunun sınırdan çekilmesinin ardından İsrail ordusu, erken saatlerde Hermon Dağı bölgesini de kapsayan İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgeye kuvvet sevk ettiğini açıklamıştı. İsrail ordusunun bölgedeki kontrolünü güçlendirmek için tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği belirtildi. İsrail medyası, askerlerin operasyon sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye sınırının yakınındaki bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce sınırımızı korumak için çalışıyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıl boyunca 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, kuvvetler ayrılığı anlaşması ile kontrol edildi. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu, "Savunma Bakanı ile birlikte ve Bakanlar Kurulu'nun tam desteğiyle, dün İsrail ordusuna tampon bölgeyi ve bitişiğindeki kontrol mevzilerini ele geçirme talimatı verdim. Hiçbir düşman gücün sınırımıza yerleşmesine izin vermeyeceğiz" demişti.