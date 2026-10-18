İsrail hükümeti acil savunma alımları için 840 milyon dolarlık kesintiyi onayladı

İsrail hükümeti, "acil savunma alımları" için Savunma Bakanlığı dışında kalan diğer bakanlıkların bütçesinden 2,6 milyar şekellik (yaklaşık 840 milyon dolar) kesintiyi onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, diğer bakanlıkların bütçelerinden kesinti yapılarak Savunma Bakanlığına aktarılmasını öngören teklif, kabine toplantısında ele alındı.

Diğer bakanlıkların bütçelerinden yaklaşık yüzde 5 kesinti yapılarak "acil savunma alımları" için ayrılmasını öngören teklif, Bakanlar Kurulunda onaylandı.

Böylece, Maliye Bakanlığı uzmanlarının aksi yönde görüş bildirmesine rağmen, 2026 bütçesinde yeni bir revizyona gidilerek yaklaşık 840 milyon doların "acil savunma alımları" için Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi kararı alındı.

Karar metninde, tedarikin türü veya güvenlik gerekçeleri açıkça belirtilmezken bütçe onayının 27 Ekim'deki seçimler sonrası yeni hükümet kurulmasına kadar ertelenmesinin, gerekli güvenlik önlemlerine zarar verebileceği iddia edildi.

İsrail basını, hükümetin bu kararının, 12 Apache saldırı helikopteri alımını finanse etmek için yapılan 1 milyar şekellik (yaklaşık 322 milyon dolar) kesinti kararından sadece birkaç gün sonra geldiğine dikkati çekmişti.

Apache alımı için yapılan önceki kesintinin İsrail vatandaşı Filistinliler için ayrılan beş yıllık kalkınma planı fonundan yapıldığı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında da bakanlık bütçelerinden yüzde 3'lük genel bir kesinti yapılmasını onaylamış, İsrail'in 2026 yılı savunma bütçesi 45 milyar doların üzerine çıkmıştı.