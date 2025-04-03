İsrail'in Dera Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Dera Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

İsrail ordusunun Dera'ya düzenlediği saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, Suriye tepkili.

03.04.2025 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'in Dera'ya saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti

Suriye Dışişleri: "Egemenliğimizin açıkça ihlali"

İsrail ordusu saldırıları kabul etti

DERA - İsrail ordusunun Suriye'nin güneybatısındaki Dera'da gerçekleştirdiği saldırı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam, Hama ve Humus dahil 5 farklı noktaya düzenlediği saldırılara tepki gösterilerek Suriye'nin egemenliğinin açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

İsrail'in dün akşam Suriye'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarına Suriye Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Saldırıların kınandığı açıklamada, "İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Hama Askeri Havaalanı'nın neredeyse tamamen yıkılmasına, onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir" ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin 14 yıllık iç savaştan sonra yeniden inşa çabası içinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların, İsrail'in ülke içinde şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama yönündeki açık stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi yönünde baskı yapmaya çağırmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları bu gerilimi durdurmak ve daha fazla ihlali önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

Dera'da 9 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarına Dera Valiliğinden de açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail işgalcilerinin dün gece Dera'nın batısındaki Nava kenti ile Tasil kasabası arasında yer alan Cubeyliye Barajı civarındaki ormana yönelik saldırısı sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu saldırıları kabul etti

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ordunun Suriye'nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğu ve ülkenin güneyindeki Dera'ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediği aktarıldı. Bazı silahlı şahısların Tasil'deki İsrail birliklerine ateş açtığı, birliklerin ateşe karşılık verdiği, "karadan ve havadan" birkaç silahlı kişiyi "etkisiz hale getirdiği" öne sürüldü. Suriye'nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Tasil, İsrail ordusunun geçtiğimiz Aralık ayında Esad rejiminin devrilmesinden sonra girdiği İsrail-Suriye sınırındaki tampon bölgenin dışında yer alıyor.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Dera, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Dera Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

12:18 Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
12:10 58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:43 Memur ve emeklilerin zam oranı değişti Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
18:59 İngiliz devlerinden radikal karar Taraftarları ABD’ye giremeyecek İngiliz devlerinden radikal karar! Taraftarları ABD'ye giremeyecek
18:38 Galip gelen futbolcular servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu
18:35 Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
18:26 Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
18:07 Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
17:59 İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 13:34:57. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Dera Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement