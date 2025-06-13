İsrail'in Nükleer Silah Riski - Son Dakika
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İsrail'in Nükleer Silah Riski

İsrail\'in Nükleer Silah Riski
13.06.2025 11:15
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ICAN Koordinatörü Susi Snyder, İsrail'in 100 nükleer silaha sahip olduğunu ve dünyayı tehdit ettiğini belirtti.

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Program Koordinatörü Susi Snyder, İsrail'in yaklaşık 100 nükleer silaha sahip olduğu ancak bunu doğrulamadığını ve bu silahların, tıpkı diğerleri gibi dünyayı riske attığını bildirdi.

Snyder, temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, küresel nükleer silahlanma ve İsrail'in bu alandaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Dünyada Nükleer silahları olan 9 ülke var. Çok fazla değil, dünyada 9 ülke var. Bu ülkelerin sahip olduğu nükleer silah sayısı 12 binden biraz daha fazla." ifadesini kullanan Snyder, bu ülkelerin her birinin nükleer cephaneliğinin gücünü artırmak için önemli kaynaklar harcadığını söyledi.

Snyder, "2024'te bu 9 ülke, nükleer cephaneliklerini modernize etmek ve bunu korumak için toplam 100 milyar dolar harcadı." dedi.

Son 5 yılda bu ülkelerin nükleer silahlara 415,9 milyar dolar harcadığına tanık olduklarını kaydeden Snyder, bunun yüzde 47'lik bir artışa işaret ettiğini söyledi.

Snyder, "Her yıl nükleer silahlara harcanan para miktarında bir artış gördük. 2023 ile 2024 arasında nükleer silah harcamalarında yüzde 11'lik bir değişim oldu. Bu neredeyse 10 milyar dolarlık bir artış." diye konuştu.

Nükleer silahların büyük ve ayrım gözetmeyen zararlar vermek için tasarlandığına dikkati çeken Snyder, bunların şimdiye kadar üretilmiş en tehlikeli ve ölümcül silahlar olduğunu vurguladı.

Snyder, dünyadaki ülkelerin birçoğunun nükleer silahları tamamen reddetmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Esasında Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olan yaklaşık 100 ülke var. Bu ülkeler, nükleer silahların kullanımını, geliştirilmesini ve üretimini engellemek için her adımı attı. Bizi güvende tutan şey budur." diye konuştu.

"İsrail'in sahip olduğu bu silahlar, tıpkı diğer tüm ülkelerin sahip olduğu nükleer silahlar gibi dünyayı riske atıyor"

Bağımsız uzmanların İsrail'in nükleer silahlanma programlarını incelediğini kaydeden Snyder, "Uzmanlar, İsrail'in yaklaşık 100 nükleer silaha sahip olduğunu değerlendirdi. Şu anda İsrail, sahip olduğu nükleer silahların varlığını doğrulamayacak veya inkar etmeyecek. Ancak son yıllardaki farklı medya raporları ve muhbirler tarafından sızdırılan bilgilere göre bu, dünyanın zaten bildiği bir sır. İsrail'in sahip olduğu bu silahlar, tıpkı diğer tüm ülkelerin sahip olduğu nükleer silahlar gibi dünyayı riske atıyor." ifadelerini kullandı.

Snyder, bir ülkenin çatışmanın tarafı olması halinde bunun herkes için, özellikle de nükleer silah kullanma riski en yüksek olan nükleer silaha sahip ülkelerin vatandaşları için artan bir risk olduğunun altını çizdi.

İsrail'in nükleer silah programına ayırdığı kaynakları artırdığı yönünde tahminde bulunan Snyder, "(İsrail'in) Bağımsız soruşturmalar aracılığıyla, özellikle nükleer silahlı denizaltılar etrafında bu silahların kapasitesinin arttığını biliyoruz. Bu sadece bölgedeki insanlar için değil, İsrailliler için de bir risk. Bu, nükleer silahlarla oynanacak ölümcül bir oyun ve İsrail veya herhangi bir yönetimin dahil olması gereken bir durum değil." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Nükleer Silah Riski - Son Dakika

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