İsrail\'in Suriye\'ye Baskını: 1 Ölü, 7 Gözaltı

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalına bağlı Beyt Cin kasabasına düzenlediği baskında bazı kişileri alıkoyduğu öne sürüldü.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, ordu birlikleri Suriye'nin güneyinde sınırın yaklaşık 10 kilometre derinliğindeki Şam kırsalına bağlı Beyt Cin kasabasına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskında "Hamas" bağlantılı olduğu iddiasıyla bazı kişileri alıkoyduğu öne sürüldü. Haberde, alıkonulan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi ya da başka detay yer almadı.

İsrail'in baskınında bir sivil öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında 1 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi gözaltına alındı.

Haberde, "Sabah saatlerinde tank ve askerlerden oluşan bir İsrail konvoyu, SİHA'ların desteğiyle Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne baskın düzenledi. Köy halkına açılan ateş sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi. Kaçırılan 7 kişi ise işgal altındaki topraklara götürüldü." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasından sonra İsrail, Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 1974'te Suriye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek silahsızlandırılmış bölgede kara işgalini genişletmeye başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki işgalin "süresiz devam edeceğini" savunmuştu.