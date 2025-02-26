İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları

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ŞAM, 26 Şubat (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları salı gecesi Suriye'nin güneyindeki birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlerken, başkent Şam ve çevresinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Devlete ait medya kuruluşlarının muhabirleri, Dera vilayeti semalarında İsrail savaş uçaklarının görüldüğünü belirtirken Şam'da ise alçak uçuş yapan uçakların ve çok sayıda hava saldırısı seslerinin duyulduğunu söyledi.

Gelen ilk haberlere göre İsrail, Şam'ın güneyindeki Kisva bölgesine yönelik 4 hava saldırısı düzenledi. Öte yandan Suriye-İsrail sınırı yakınlarındaki kırsal Kuneytra bölgesindeki Ayn el-Beyda köyüne de İsrail askerlerinin girdiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan arasındaki sınır bölgelerini, özellikle de Şam'ın kırsal kesiminde yer alan Sirgaya kasabasının karşısındaki Curud Nebi Şit bölgesini hedef aldığını doğruladı.

Gözlemevi, İsrail'e ait bir insansız hava aracının daha önce aynı bölgeye düzenlediği saldırıda kimliği belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiğini de ifade etti.

Suriyeli yetkililerden saldırılar konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Saldırılar, İsrail ordusunun son haftalarda artan faaliyetleriyle bölgede gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.