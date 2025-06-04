İsrail Koalisyonunda Kriz: Haredi Partisi Hükümetten Çekilme İstiyor

İsrail'de koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin hahamları "askerlik yasası" nedeniyle, partinin lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'a hükümetten çekilme talimatı verdi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin büyük bir krizle karşı karşıya ve ülkede erken seçimin kapıda olduğuna dikkati çekti.

Koalisyon hükümetinin ortakları Haredi partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle meclis oylamalarını bir aydır boykot ediyor.

Hahamlardan koalisyondan çekilme ve meclisi feshetme seçeneklerine destek

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi liderlerinden Moshe Gafni'nin "zorunlu askerlik" meselesi çözülmezse hamlelerini sertleştirecekleri yönündeki açıklamasının ardından, gece Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, Hükümet Sekreteri Yossi Fox ve Haredi temsilciler arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamaması üzerine, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin dini lideri olan hahamlar, koalisyondan çekilme ve meclisi feshetme seçeneklerinden ikisini de desteklediklerini belirten bir açıklama yayımladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, hahamların, Başbakan Netanyahu'nun görüşme talebini de "Konuşacak bir şey kalmadı, yeterince şey söylendi." diyerek reddettiği kaydedildi.

"Hükümetin dağılması her zamankinden daha yakın"

İsrail devlet televizyonu KAN, "Haredi krizi rasyonalite sınırlarını aşıyor, hükümetin dağılması her zamankinden daha yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Haredilerin mevcut hükümet döneminde önemli kazanımlar elde etmelerine ve bunun devamına istemelerine karşın "zorunlu askerlik" krizinin tüm çıkarların önüne geçtiği belirtildi.

Mecliste 7 milletvekili bulunan Birleşik Tevrat Yahudiliğinin çekilmesi durumunda hükümet 61 sandalye ile çoğunluğunu koruyacağı; fakat bu durumun, diğer bir Haredi koalisyon ortağı 11 milletvekilli Şas Partisi üzerinde baskı oluşturacağı yorumu yapıldı.

Kanal 12, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin kararına karşın Şas'ın hala sessizliğini koruduğunu hatırlattı ve tavrının İsrail siyasetinin geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Muhalefet meclisin feshi için tasarı sunacak

Öte yandan, muhalefet partileri İsrail Meclisi'nin (Knesset) feshi için gelecek hafta bir tasarı sunacaklarını açıkladı.

Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ve Yair Golan liderliğindeki İşçi Partisi tasarıya destek vereceklerini duyurdu.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, başbakana Haredilerin askerlik muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

Haredi partileri, bu kapsamda bir aydır meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasının önüne geçiyor ve Netanyahu'yu sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyor.