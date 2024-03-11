İsrail, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı çevresine dikenli tel çekti - Son Dakika
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İsrail, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı çevresine dikenli tel çekti

İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan Aslanlı Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği bildirildi. Kudüs Valiliği, bu durumun tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu. Esbat Kapısı, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya giriş yaparken kullandığı ana kapılardan biri olarak önem taşıyor.

11.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği belirtildi.

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiği kaydedildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı çevresine dikenli tel çekti - Son Dakika

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