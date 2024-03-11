İsrail, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı çevresine dikenli tel çekti

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Malatya'da 3 bin 200 kişiye iftar yemeği verecek. Ayrıca Tunceli'de 4 bin 500 kişiye, Elazığ'da ise bin öğrenciye iftar yemeği verilecektir. İftar programı, Malatya'da İl Halk Kütüphanesi'nin bahçesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkı olmak üzere iki yerde gerçekleştirilecektir.