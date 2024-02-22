İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda baskın düzenledi, bir Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda baskın düzenledi, bir Filistinli öldü

İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı\'nda baskın düzenledi, bir Filistinli öldü

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

22.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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CENİN, 22 Şubat (Xinhua) -- Filistinli kaynaklar Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda baskın düzenledi, bir Filistinli öldü - Son Dakika

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